Japanse vrouw maakt 159 overuren in een maand. En overlijdt

Japan wordt opnieuw geconfronteerd met zijn verschrikkelijke werkcultuur. De arbeidsinspectie oordeelde dat een 31-jarige vrouw, die voor de publieke omroep werkte, is overleden aan de gevolgen van overwerk.



Miwa Sado werkte als politiek verslaggever op het hoofdkantoor van de omroep NHK in Tokio. Ze overleed in juli 2013 aan hartfalen. In de maand voorafgaand aan haar dood klokte ze 159 overuren. Ze had slechts twee dagen vrij.



De arbeidsinspectie concludeerde dat Karoshi (de Japanse term voor dood door overwerk) de oorzaak was van haar overlijden. Haar voormalige werkgever kwam pas deze week naar buiten met de zaak.



Naar verwachting zal het overlijden van Sado de druk op de overheid verder verhogen om iets te doen aan het groot aantal doden dat wordt veroorzaakt door de lange werkweken die werkgevers eisen. Eerder al stelde de regering voor om het aantal toegestane overuren te beperken tot maximaal honderd. Werkgevers die meer werkuren eisen zouden boetes krijgen.



Vorig jaar concludeerde de Japanse overheid dat een op de vijf werknemers risico loopt op dood door overwerk. Elk jaar overlijden honderden werknemers door hartaanvallen, beroertes, zelfmoorden en andere aandoeningen die het gevolg zijn van te veel uren werken.



Onderzoek toont aan dat Japanners significant meer werken dan mensen in andere ontwikkelde landen. In 2015 namen ze gemiddeld maar 8,8 vrije dagen op, minder dan de helft van waar ze recht op hebben. Ruim twintig procent werkt meer dan 49 uur per week.

Reacties

07-10-2017 18:24:55 De Paus

S Ik zing altijd mijn werklied, zingen jullie mee?



Werken is een goede zaak

Maar doe het niet te hard

Doe het niet te hard

Werken is een goede zaak

Maar doe het niet te hard

En.. vooral niet al te vaak.

07-10-2017 19:26:58 Emmo

@De_Paus: Werk is het mooiste dat er is.

Ik kan er úren naar kijken

07-10-2017 19:35:43 stora

@Daarom ben je stuurman geworden in plaats van matroos

07-10-2017 20:21:27 stora

@Emmo , je hebt van je hobby je beroep gemaakt

07-10-2017 22:59:53 merlinswit

"Werken is leuk, laat voldoende over voor anderen"



07-10-2017 23:07:47 GroteMop1983

Quote:

zelfmoorden en andere aandoeningen

Is zelfmoord een aandoening? Is zelfmoord een aandoening?

08-10-2017 07:20:52 allone

@GroteMop1983 :

Zelfmoord komt voor, of er nu wel of niet een speciaal bos voor is maakt weinig verschil. Behalve voor de boswachters die daar moeten werken.. @Sjaak : Ik heb niets in mijn maag, dus hoef ook niet te kotsenZelfmoord komt voor, of er nu wel of niet een speciaal bos voor is maakt weinig verschil. Behalve voor de boswachters die daar moeten werken..

