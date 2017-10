Sint-Bernard breekt record langste hondentong ter wereld

De 8 jaar oude Sint-Bernardteef Mochi is officieel uitgeroepen tot de hond met de langste tong ter wereld. Van snuit tot punt meet de roze 'lap' exact 18,57 centimeter, goed voor een vermelding in het boek Guinness World Record.Mochi's baasjes, Carla en Craig Ricket uit de Amerikaanse staat South Dakota, adopteerden de enorme, van oorsprong Zwitserse reddingshond, zes jaar geleden. Het stel, zo vertelt Carla in een filmpje over de aandoenlijke recordhouder, is superblij met hun voortdurend likkende en kwijlende viervoeter. ,,Ze brengt veel vreugde in ons leven, omdat ze zich altijd zo komisch gedraagt.'' Mochi's reusachtige tong komt vooral in actie als haar pindakaas wordt voorgehouden. ,,Dan blijft ze vrolijk likken.''Hoewel Mochi nu de hond met de langste tong is, is haar tong niet de langste hondentong ooit. De absolute recordhouder is nog steeds Brandy, een boxer uit Michigan in de VS. Brandy (1995-2002), die overleed aan een maagaandoening, had een tong van maar liefst 43,18 centimeter. Dat leverde haar net als Mochi een vermelding op in het recordboek.