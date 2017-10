Laat kind lekker griezelen, daar leert het van

"Roodkapje is gruwelijker voor een volwassene dan voor een kind." Peter Nikken van het Nederlands Jeugdinstituut is er groot voorstander van om kinderen te laten griezelen. "Kinderen leren daar heel veel van."



Griezelen. Het is het thema van de Kinderboekenweek die vandaag begint. En griezelen doen veel kinderen graag. Wie heeft er niet ooit minstens één boek gelezen van bijvoorbeeld Paul van Loon of de Kippenvel-serie?



"Ik denk dat alle mensen het prettig vinden om van tijd tot tijd iets spannends te beleven", verklaart Nikken het succes van griezelboeken. "Kinderen zijn daar niet anders in. Ook zij vinden het leuk om spannende of enge boeken te lezen of een enge film te kijken. Daardoor leren ze zichzelf en hun eigen emoties kennen."



"Kinderen kunnen door over spannende boeken te praten met vriendjes of ouders bijvoorbeeld leren dat andere kinderen het ook spannend vinden. Dan leren ze hoe ze met dat gevoel om moeten gaan. En door mee te leven met een hoofdpersoon leren ze dat dingen eng of verdrietig kunnen zijn en die emoties te benoemen en ervaren."



Spannende verhalen kunnen volgens Nikken al op jonge leeftijd worden voorgelezen. Een kind van twee kan bijvoorbeeld al prima een verhaaltje voorgelezen krijgen dat een beetje spannend is. "Maar dan moet het wel snel weer goed afgelopen, die spanning moet nog niet te lang duren. Spannende boekjes voor peuters kunnen bijvoorbeeld gaan over dieren die op reis gaan en onderweg kleine problemen tegenkomen."



Het is wel belangrijk dat kinderen boeken niet té spannend vinden, waarschuwt Nikken. En er is wel een verschil tussen spannende boeken en enge films: "Bij een boek moeten kinderen zichzelf er een voorstelling bij maken. Een heks zal er dan bijvoorbeeld nooit enger uitzien dan dat een kind zelf toelaat. Bijvoorbeeld Roodkapje is voor een volwassene enger dan voor een kind. Wij weten hoe wolven andere dieren kunnen verscheuren of wat pijn is en wij kunnen ons voorstellen hoe het is om alleen in een bos te zijn. Een kind weet dat niet."



"Maar bij films is dat anders. Dan zijn er bijvoorbeeld geluiden, beelden en bewegingen waar je zelf niet de regie over hebt. Dat kan sneller te eng zijn voor kinderen."

