Wapens zijn niet verboden in de VS, maar deze 8 dingen wel

Na het bloedbad in Las Vegas laait de discussie over de wapenwetgeving in de VS weer op. Het is dan ook best bijzonder dat wapens in alle soorten en maten en in grote hoeveelheden zijn toegestaan, maar dat onderstaande 8 dingen wel verboden zijn.



1. Kinder Surprise

De bekende chocolade eieren met een presentje erin zijn te gevaarlijk (!) bevonden. Kinderen overal ter wereld genieten van Kinder Surprise, maar de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) heeft ze verboden, omdat kinderen zouden kunnen stikken in de speeltjes.



2. Haggis

De FDA heeft eveneens de import van dit Schotse gerecht verboden. Amerikanen mogen wel hun eigen Haggis maken, maar de invoer van schapenlong, een ingrediŽnt van haggis, is niet toegestaan.



3. Haaienvinnen

De Chinese delicatesse is sinds 2011 verboden in CaliforniŽ. Als de vinnen van de haai zijn afgesneden, worden de dieren meestal terug in zee gegooid. Daar verdrinken ze vaak, omdat ze onvoldoende kunnen bewegen.



4. Nigella Lawson

De bekende Britse tv-kok mocht de VS niet in, omdat ze in het openbaar had gezegd wel eens drugs te gebruiken. Later werd het verbod opgeheven voor haar show The Taste.



5. Tepels

De filmposter van Sin City 2 met Eva Green in de hoofdrol mocht niet worden vertoond in de VS, omdat er als je heel erg goed kijkt ergens mogelijk een tepel te zien is.



6. Woordenboeken

In 2011 is in Zuid-CaliforniŽ de tiende editie van de Merriam-Webster-woordenboeken verboden, omdat ouders hadden geklaagd dat hun kinderen de definitie van orale seks konden opzoeken.



7. Lange spelletjes bingo

In de staat North Carolina mag een potje bingo niet langer dan vijf uur duren, tenzij het wordt georganiseerd op een jaarmarkt.



8. De ice bucket challenge

Diplomaten uit de VS mochten niet deelnemen aan de actie voor de neurologische aandoening ALS, omdat ze niets mogen doen voor persoonlijk gewin, hoe goed het doel ook is.



Gelukkig is er niets mis mee als je tien pistolen in huis hebt.

Reacties

06-10-2017 11:26:23 linctus

Oudgediende



Lezen is niet zo belangrijk als schieten.

Vreemde keuze in het verbod op woordenboeken.Leren is niet zo belangrijk als schieten.

06-10-2017 11:58:42 allone

Stamgast



Nr 3 is iig terecht..

06-10-2017 12:20:41 Noepetote

Senior lid

@allone

Ja, helemaal mee eens! En verbod nummer 5 lijkt mij uitgesproken hypocriet! Ik bedoel: er is inderdaad heel lang een tijd geweest dat praten over seks een taboe was.

Maar tegenwoordig krijgen (bijna) alle 10-jarigen seksuele voorlichting op school, en 9 van de 10 keer gaan grappen ook al over seks o.i.d. (of niet soms)??? Dus dan niet opeens doen alsof het er niet is, toch??



En dan deze verboden: In Miami is het verboden om... een dier na te doen!! (Vraag me niet waarom)!

In Ja, helemaal mee eens! En verbod nummer 5 lijkt mij uitgesproken hypocriet! Ik bedoel: er is inderdaad heel lang een tijd geweest dat praten over seks een taboe was.Maar tegenwoordig krijgen (bijna) alle 10-jarigen seksuele voorlichting op school, en 9 van de 10 keer gaan grappen ook al over seks o.i.d. (of niet soms)??? Dus dan niet opeens doen alsof het er niet is, toch??En dan deze verboden: In Miami is het verboden om... een dier na te doen!! (Vraag me niet waarom)!In Louisiana is het een kleine overtreding als men iemand bijt, behalve als hij/zij dat doet met een vals gebit!

