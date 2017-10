Ellen uit Enschede en haar eend zijn onafscheidelijk: We douchen samen

ENSCHEDE - Ellen Barelds uit Enschede en haar eend Mevrouw de Vries zijn onafscheidelijk. "We douchen ook samen", vertelt de 57-jarige alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Maar dat is niet alles: Mevrouw de Vries denkt dat ze een hond is.Blaffen doet Mevrouw de Vries nét niet, maar verder doet ze alles wat een hond doet. Ze komt eraan waggelen als je haar naam roept, ligt te luieren in de mand, eet hondenbrokken en loopt mee aan de lijn. "In het water springt ze niet tijdens het wandelen, volgens mij weet ze niet dat ze een eend is", lacht Barelds. Haar verklaring: ze kent alleen maar honden. "Ik heb een trimsalon en daar ligt ze de hele dag op een handdoek bij de honden."De Indische loopeend en haar baasje zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden. "Ze volgt mij echt overal. Ze ziet mij denk ik als haar moeder." Andersom geldt hetzelfde: Mevrouw de Vries is ook een beetje het kindje van de Enschedese. "Als kuikentje heeft ze lange tijd in mijn sjaal gewoond. Totdat ze groot genoeg was om zichzelf te redden", vertelt Barelds.De twee zijn áltijd samen, dus ook tijdens het douchen. "Als ik onder de douche sta, gaat zij in een babybadje. Ze wacht tot ik klaar ben en dan springt zij er ook uit." Het duo kan niet meer zonder elkaar: "Ik ga niet meer op vakantie. Als zij niet mee kan, ga ik niet weg. Ze is echt een gezinslid."Gekke reactiesGekke reacties of vreemde blikken krijgt Barelds niet vaak, maar ze vermijdt ook bewust de menigte. "Mensen die mij zien lopen met Mevrouw de Vries aan een lijntje komen vaak direct op ons af." Ook honden vinden de eend interessant. Gevaarlijk is dat voor Mevrouw de Vries verrassend genoeg nooit. "Zelfs honden die normaal op eenden jagen snuffelen alleen. Ze zien haar denk ik ook niet als eend", verklaart de Enschedese.Mensen die het zielig vinden om een eend als huisdier te houden, hebben het volgens Barelds bij het verkeerde eind. "Ik denk dat ze het beter heeft dan een wilde eend. Ze krijgt fatsoenlijke voeding en heeft alle vrijheid." En een ding is zeker: aan liefde komt de eend niet tekort.