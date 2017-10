Politie Noord-Nederland jaagt met camper op telefoonrijders

De politie Noord-Nederland overweegt vaker op pad te gaan met een camper om zo jacht te maken op telefoonrijders. Een vijfdaagse controle leverde vorige week 355 bekeuringen op. Totaalbedrag: 84.845 euro.Komt ‘ie aan, hoor, in zijn glanzende Astra. Type jonge, snelle zakenman. Nauw sluitend maatpak, onberispelijk gecoiffeerd, een kekke smartphone rust nonchalant in zijn rechterhand.Dat mag natuurlijk niet, dat van die telefoon tijdens het rijden. Maar wie maakt hem wat, hier op de A7 tussen Drachten en Beetsterzwaag? De politie is immers in geen velden of wegen te bekennen.In werkelijkheid wemelt het rond de argeloos telefonerende yup van de spiedende politiemensen. Achter hem. Naast hem. En nu ook voor hem, zo merkt hij als het al te laat is. V O L G E N, P O L I T I E, schreeuwt een oplichtend bord in de grijze Audi die hem voorgaat.Vooral snelweg A7, maar ook de A6, A32 en A28 vormden afgelopen week het decor van een bijzondere actie van politie Noord-Nederland. Een gemęleerd team maakte er jacht op rijdende gsm-gebruikers, met een in al zijn eenvoud juist opmerkelijk voertuig als spin in het web.In dit geval: een gehuurde Chausson, model Welcome 21, waarin een Fiat-motorblokje schuilgaat. Het is een kampeervehikel zoals zoveel andere. Met donkerrood gestoffeerde zitjes, een knusse tafel achter de bestuurder, een wc’tje verderop.Maar deze donderdag zitten er bepaald geen vakantiegangers in de camper. Roland de Boer heeft plaatsgenomen achter het stuur, zijn politiecollega Klaas Hanenburg zit aan het tafeltje met een lijst en een scherm voor zich en daarachter drukt Mark Stuve zijn neus tegen het venster.Deze plek, een stuk hoger dan inzittenden van personenwagens, biedt de mannen perfect zicht op wat zich in voorbijglijdende auto’s afspeelt. En dat is precies de bedoeling.De praktijk wijst uit dat veel bellende, appende en surfende automobilisten hun telefoons tijdens deze afleidende activiteiten op heuphoogte houden, nét uit het zicht van eventuele handhavers.Bouwdie Hovinga, die de actie met de camper coördineert, noemt deze bestuurders ja-knikkers. Voortdurend bewegen hun hoofden immers van beneden, waar hun mobieltje is, naar de weg. En weer terug.Agenten zien dat wel, maar mogen pas actie ondernemen als ze daadwerkelijk waarnemen dat iemand zijn telefoon vasthoudt. En dat is vanuit de camper meestal een koud kunstje. Hovinga: ,,We kunnen bij wijze van spreken de kleur van hun sokken zien.’’Zelf zit Hovinga in een van de onopvallende politiewagens die zich geduldig achter de camper hebben verzameld. Donderdag gaat het om een stuk of tien eenheden, waaronder twee evenzeer onopvallende motoren.Ze wachten allemaal op een seintje vanuit de camper. ,,Zwarte Seat Ibiza, telefoon aan het oor in de linkerhand.’’ Of: ,,Rode Clio, telefoon rechts, heuphoogte.’’Bij elke mededeling vanuit het kalmpjes voortpruttelende controlecentrum spuit een van de volgauto’s ertussenuit om de nietsvermoedende overtreder te onderscheppen. Boete: 230 euro, exclusief 9 euro administratiekosten.Ook vrachtwagenchauffeurs ontspringen de dans niet. In het slaapvertrek bovenin de camper is een cameraatje bevestigd dat het belgedrag in de hoge cabines vastlegt. De beelden verschijnen live op Hanenburgs scherm.Wie denkt dat de voertuigen van het team voortdurend netjes in colonne rijden, heeft het mis. Het aantal smartphone-chauffeurs ligt zo hoog, dat de wagens van de politie in no-time uitzwermen, overtreders achterna, om later weer aan te sluiten in afwachting van de volgende.De methode overrompelt de gepakten vaak. Menigeen weigert te geloven dat de degelijke camper die ze net passeerden hen verried. Sommigen, onder wie de gladde Astra-rijder, ontkennen eerst glashard.Daarom zit er ook een drie man sterk observatieteam in de camper. En, vertelt camperchauffeur De Boer, daarom slaan zij alleen bij 100 procent zekerheid alarm.Immers: wat een telefoon lijkt, kan ook zomaar iets anders zijn. ,,Broodtrommeltje’’, roept Stuve op een gegeven moment als een passerende chauffeur naar iets onbestemds op de passagiersstoel grijpt. ,,Een met hagelslag, twee met pasta.’’Hoe wijdverbreid het telefoonmisbruik op de weg is, illustreren de kille cijfers. Donderdag stopt de teller bij 104 uitgeschreven boetes, over de hele week gaat het om ruim 300 door de camperbrigade gesnapte gsm-rijders – man en vrouw, jong en oud.Dat klinkt als een succes, maar coördinator Hovinga kan er niet echt blij mee zijn. ,,Eigenlijk is het gewoon schokkend.’’