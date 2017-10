Dat is pech: vogels poepen blauwe auto helemaal wit

De eigenaar van een geparkeerde auto aan de Avegaar in Monnikendam zal vandaag zijn of haar handen vol hebben aan een grondige wasbeurt. De wagen werd namelijk bezaaid met een flinke partij vogelpoep, die wel héél plaatselijk alleen op dit voertuig viel.Geertrui Sermon liep gisteren langs de parkeerplaats en het viel haar direct op dat de blauwe bolide niet in geheel frisse conditie stond geparkeerd. "Ik wandel daar elke dag langs en de auto stond er niet al dagen zo bij", vertelt zij aan NH Nieuws."Ik heb dit nog nooit eerder gezien. De vogels hebben zwaar getafeld", vermoedt de Monnickendamse.De auto's om de getroffen wagen heen bleef opvallend genoeg eenzelfde smerig lot bespaard. Of de eigenaar zijn auto na de plaatselijke poepbui al heeft gespot en met de hogedrukspuit al onder handen heeft genomen, is nog onduidelijk.