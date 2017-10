Lopen, fietsen en muziek maken op de Champs-Elysees

Normaal is de Champs-Élysées in Parijs een plek waar het zwart ziet van de auto's, maar vandaag niet. "Het is een heel groot verschil", zegt correspondent Frank Renout. "Je kunt hier vandaag gewoon lopen op straat, er mag echt niets rijden. Af en toe zie je een taxi in andere straten, maar verder is het doodstil in de stad."Voor het eerst is heel de stad stilgelegd. Tussen 11.00 en 18.00 uur overheerst de rust. Parijs heeft de maatregel genomen vanwege de luchtvervuiling. De stad kampt zeker op windstille en warme dagen met enorme smog. Al eerder werden daardoor milieustickers voor auto's geïntroduceerd. Maar de hoeveelheid stikstofoxide overschrijdt op veel plaatsen in Parijs nog steeds de limiet.Het stadsbestuur vindt het dan ook tijd voor extra bewustwording. Een dag zonder auto, zonder uitlaatgassen en zonder geronk van auto's is best aangenaam, zo stelt het socialistische bestuur. "De Parijzenaars zelf voelen dat ook wel", zegt Renout. "De sfeer is aangenaam, maar dat komt mede doordat het 'maar' een zondag is: de mensen werken niet vandaag. Over de plannen om Parijs compleet autoloos te maken, zijn ze een stuk kritischer."Klimaatorganisaties en fietsverhuurders spelen in op deze autoloze zondag en 'vieren' de dag door op verschillende plekken straatactiviteiten te organiseren. Frank Renout trok dwars door de stad en zag muzikanten op de Champs-Élysées en grote optochten bij Place de la Bastille. "Vooral kinderen en gezinnen die hun fiets hadden versierd. Soms aangekleed als duikboot of auto."