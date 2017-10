Boer vraagt om bh tegen borstkanker, en hij krijgt ze ook

In Noorwegen hangt een hek rondom een boerderij helemaal vol met bh's. Niet zomaar: een Noorse boer vraagt om bh's en doneert voor elke bh geld aan een goed doel tegen borstkanker."Op een avond in de schuur kreeg ik een gek idee en schreef ik op Facebook: voor elke bh aan mijn hek, doneer ik 11 euro", vertelt boer Anders Grande. En dat kreeg veel aandacht. Inmiddels heeft hij al 700 bh's gekregen en hangt zijn hek zo vol met bustehouders dat hij het hek heeft moeten verlengen."Ik heb jonge vrouwen gekend die zijn gestorven door borstkanker en vrouwen die hun borsten moesten laten amputeren. Daarom is het een zaak waar ik veel om geef", vertelt Grande.Grande hoopt 8000 euro te kunnen doneren. "Klein, groot of kleurrijk: zolang we maar niet het gevecht tegen borstkanker vergeten. Dat is waar we ons op focussen."Wat Grande precies gaat doen met alle bh's als zijn doel is bereikt, is onduidelijk.