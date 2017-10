Enorm ijsblok valt uit de lucht en laat krater achter in tuin

Een gigantisch ijsblok dat uit het niets in je achtertuin neerstort en een bescheiden krater achterlaat: het overkwam de familie Helliwell uit het Schotse Busby afgelopen dinsdagochtend. "Ik dacht dat het een explosie was en voelde ons huis daveren", vertelde de vrouw des huizes aan de Britse tabloid The Daily Mirror.De impact liet een krater van 1,4 bij 1,2 meter achter in het midden van de achtertuin, op enkele meters van de woning. Er lagen overal ijsbrokken verspreid. Waarschijnlijk viel het ijsblok van een overvliegend vliegtuig. Het gezin prijst zich gelukkig dat niemand gewond is geraakt bij het incident. "Het is zorgwekkend dat het zo dicht bij ons huis gebeurde. Onze hond loopt voortdurend rond in de tuin", verklaart Lyndsey Helliwell. "Ook mijn kinderen spelen regelmatig in de tuin; ze hadden getroffen kunnen worden." "Het gebeurt zelden dat een ijsblok van die grootte van een vliegtuig valt", zegt Dai Whittingham, directeur van het veiligheidscomité van de Britse luchtvaart. "IJs kan ontstaan wanneer vocht zich verzamelt op lage hoogtes, maar op hoge hoogtes neemt ijs de vorm aan van ijskristallen, waardoor het zich minder snel opstapelt op de romp of de vleugels van het toestel."