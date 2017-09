Nieuwe douchegel KJU niet vernoemd naar Kim Jong-un, benadrukt Unilever

Het Brits-Nederlandse levensmiddelenbedrijf Unilever verzekert dat "KJU", de naam van hun nieuwste douchegel voor de Chinese markt, geen verwijzing bevat naar de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Nochtans is de productnaam ontwikkeld met hulp van een Koreaanse designer, meldt het financiŽle persagentschap Bloomberg.



"Het was pas nadat we de naam KJU registreerden als merknaam, dat ik me realiseerde dat die letters de initialen kunnen zijn van Kim Jong-un, dus vergeet deze productnaam maar", verklaarde afdelingsdirecteur Alan Jope tijdens een vergadering met investeerders. Het bedrijf kan een controverse missen als kiespijn, want het heeft pas het Zuid-Koreaanse cosmeticabedrijf Carver Korea gekocht voor bijna 2,3 miljard euro van investeerder Bain Capital en zakenbank Goldman Sachs. Unilever produceert onder meer voeding, verzorgings- en cosmeticaproducten als Dove en Axe.

Reacties

30-09-2017 15:01:39 cousinDupree

Senior lid

WMRindex: 214

OTindex: 537

Wnplts: Vlodrop

S Die kop wordt steeds dikker; straks ontploft daar hopelijk iets anders dan een raket.

30-09-2017 15:07:25 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 28.423

OTindex: 57.011

Wie wil er nu onder de douche met die griezel? Geen zinnig mens toch!

30-09-2017 15:21:14 cousinDupree

Senior lid

WMRindex: 214

OTindex: 537

Wnplts: Vlodrop

S



Anders: strafkamp! @Mamsie : Die dames daar in Noord-Korea die wel met hem onder de douche willen worden gewoon gedwongen.Anders: strafkamp!

