Priester: seksende toeristen veroorzaken vulkaanuitbarsting Bali

De dreigende vulkaanuitbarsting op het Indonesische eiland Bali is te wijten aan buitenlandse toeristen die seks hadden op de berg Agung. Dat zegt een priester in een nabijgelegen dorp.



De Agung is een populaire plek voor wandelaars en die hebben de berg boos gemaakt, zegt de priester uit het dorp Muntig. Volgens hem hebben witte mensen op de berg seks gehad en gemenstrueerd.



De Agung is nog altijd erg onrustig en steeds meer omwonenden verlaten het gebied uit angst voor een uitbarsting. Bijna 135.000 mensen hebben nu hun huis verlaten. Ze worden opgevangen in tenten, overheidsgebouwen en gymzalen in de buurt.



In het bedreigde gebied rond de berg loopt nog veel vee rond. De autoriteiten proberen de 30.000 dieren in veiligheid te brengen, omdat het vee een belangrijke inkomstenbron is voor de bevolking.



In Zuidoost-AziŽ worden buitenlandse toeristen vaker beschuldigd van het boos maken van een berg. Twee jaar geleden werden in MaleisiŽ vier rugzaktoeristen, onder wie een 23-jarige Nederlander, veroordeeld tot drie dagen cel en een boete van meer dan duizend euro. Ze hadden op de berg Kinabalu naaktfoto's gemaakt. Kort daarna was er een aardbeving, waarbij achttien doden vielen. De vice-premier van MaleisiŽ zei dat het natuurgeweld een straf was voor het gedrag van de backpackers.



Bali is een populaire vakantiebestemming voor toeristen uit onder meer Europa, AustraliŽ, China en Japan. Vanwege de dreigende vulkaanuitbarsting zou een deel van hen wegblijven. Onder meer Singapore en AustraliŽ hebben hun reisadvies aangescherpt. Het toeristenbureau van Bali roept reizigers op om toch naar het eiland te gaan. Alle vluchten gaan door en buiten de directe omgeving van de Agung is het hele eiland veilig, schrijft de organisatie.



Voor oudere omwonenden roept de rommelende Agung herinneringen op aan 1963, toen de vulkaan voor het laatst uitbarstte en 1100 levens eiste. "Toen werd niemand geŽvacueerd tot het echt gevaarlijk was. Het leven ging door, terwijl as en rotsblokken op ons vielen. Daarna kwam de grote stroom lava die alles verwoestte", zegt een 82-jarige vrouw.

Reacties

30-09-2017 14:19:40 omabep

Quote:

Een grote eruptie in 1350 maakte het land rondom Besakih vruchtbaar en zorgde ervoor dat de rijstopbrengst nog jaren groot genoeg was om in de behoeften van het tempelcomplex te voorzien. Hierna vond nog geringe activiteit plaats in de jaren 1808 en 1843.

En toen er nog geen toeristen kwamen was het de schuld van....?

30-09-2017 15:13:15 Mamsie

Quote:

Volgens hem hebben witte mensen op de berg seks gehad en gemenstrueerd.



Vooral dat laatste is natuurlijk helemaal schandalig! Dat zouden ze toch niet moeten doen! Vooral dat laatste is natuurlijk helemaal schandalig! Dat zouden ze toch niet moeten doen!

30-09-2017 15:23:18 Emmo

Toch knap van zo'n berg dat 'ie dat waarneemt. @Mamsie : Het feit dat hier sprake is van "witte mensen" geeft aan dat menstruerende bruine mensen geen gevaar vormen.Toch knap van zo'n berg dat 'ie dat waarneemt.

30-09-2017 16:56:55 GroteMop1983

Quote:

Ze hadden op de berg Kinabalu naaktfoto's gemaakt.

Op een berg valt ook veel naakt te zien. Tenzij het fotograferen van een naakte berg al een crime is, is er toch niet echt veel crimineels te ontdekken aan fotograferen op een berg. Op een berg valt ook veel naakt te zien.Tenzij het fotograferen van een naakte berg al een crime is, is er toch niet echt veel crimineels te ontdekken aan fotograferen op een berg.

30-09-2017 17:49:48 Grouse

Ja hoor, paviljoen 3 staat weer open

30-09-2017 17:53:55 stora

@Grouse , ik dacht al, wat zie ik Grouse tegenwoordig vaak

