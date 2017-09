Automobilisten op A2 weten nu waar Mijdrecht ligt

Mijdrecht staat nu ook op het bord van de afrit van de A2. De gemeente De Ronde Venen hoopt dat de bekendheid en bereikbaarheid van het dorp zo beter wordt.



Het bord is vervangen na een voorstel van het CDA. "Twee jaar geleden kreeg ik van diverse bedrijven van het bedrijventerrein signalen dat Mijdrecht voor hun bezoekers slecht vindbaar was", verklaart fractievoorzitter Rein Kroon.



Verantwoordelijk wethouder Alberta Schuurs is zeer te spreken over de aanpassing. "Dagelijks rijden 200.000 auto's over de A2. Die weten nu waar Mijdrecht ligt. Het budget dat de gemeente hiervoor heeft vrijgemaakt is een investering in de bekendheid en bereikbaarheid van Mijdrecht."



Voorheen waren alleen Vinkeveen en Hilversum aangegeven bij de afrit.

Reacties

27-09-2017 17:02:46 stora

Ik las de titel en ik dacht: deze is geplaatst door botte bijl

27-09-2017 17:21:37 Grouse

TomTom weet de weg wel

27-09-2017 17:28:55 Emmo

Ik dacht altijd dat Mijdrecht beroemd was

27-09-2017 17:34:12 stora

De kromme Mijdrecht is een afsplitsing van de rivier de Amstel en loopt via De Hoef naar de Nieuwkoopse plassen.

De Hoef is een buurtschap in de gemeente Mijdrecht, dat dan weer wel



Ik heb trouwens geen flauw idee wat Becht betekent in die limerick



27-09-2017 17:48:41 Emmo

@stora :

Ik vond het alleen een leuke limerick. (Kromme) Mijdrecht is ook een metropool (Waar ik persoonlijk nog nooit van gehoord had, overigens).Ik vond het alleen een leuke limerick.

