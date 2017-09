Albert Heijn in de fout met Spaanse tekst: Poepen in de rij alstublieft

Spaanstalige klanten van de Albert Heijn aan het Koningsplein kijken vreemd op als ze met hun winkelmandje bij de kassa aankomen. Daar hangt een bord waardoor het woord 'boodschap' plotseling een heel andere betekenis krijgt. In gebrekkig Spaans wordt klanten gevraagd een rij te vormen als ze moeten poepen.'Por favor por caga una filla', valt er te lezen op de borden. Vrij vertaald en zonder op de spelfouten te letten betekent dat zoveel als: 'Om te poepen, een rij alsjeblieft.'Voor wie Nederlands of Engels machtig is, laat de boodschap geen twijfel. Met de tekst 'Graag per kassa één rij vormen' en 'Please line up per checkout', worden klanten verzocht netjes achter elkaar te gaan staan.'Bij de kassa aangekomen las ik deze Spaanstalige tekst', attendeert Peruaan Marcos van Lukaña Albert Heijn via Facebook op de gemaakte fout. 'Eerst dacht ik met een grap te maken te hebben [...] wat u had willen schrijven, was: Una fila por caja, por favor.'Van Lukaña verwijt Albert Heijn maar wat aan te klooien als het op zijn moedertaal aankomt: 'Spaans is inmiddels de derde taal van het centrum van Amsterdam, maar bij deze vertaling is geen deskundige geraadpleegd.' Ook op Twitter verbazen veel Spaanstalige AH-klanten zich over de fout.De grootgrutter lijkt zijn kritiek serieus te nemen. 'Dat klinkt als best een ernstige spelfout, Marcos. Dankjewel voor jouw oplettendheid', reageren ze op Van Lukaña. 'Ik ga gelijk contact opnemen met de winkel hierover.'Dat is nog niet gebeurd, bevestigt bedrijfsleider Robin. Hij legt uit dat in winkel behalve Nederlands ook een handvol andere talen wordt gebruikt. 'Omdat 60 procent van onze klanten toerist is', verklaart hij die keuze.Nu hij op de hoogte is, geeft hij aan de gemaakte fout graag snel te willen herstellen. 'Voordat mensen het wel letterlijk nemen en het verzoek opvolgen', besluit hij met gevoel voor humor.