Foutje: Saudische koning en Yoda tekenen VN-handvest

De minister van Onderwijs van Saudi-ArabiŽ heeft zijn excuus aangeboden nadat een bewerkte foto van de Saudische ondertekening van het VN-handvest in 1945 in een schoolboek was terechtgekomen. Op de foto is de voormalige koning Faisal te zien naast de 800 jaar oude Jedi Master Yoda, uit Star Wars. Terwijl de koning zijn handtekening zet, kijkt het groene wezen kalm de verte in."Iedereen houdt van koning Faisal, zelfs de jongere generaties", zegt minister al-Issa in een reactie op de commotie over de foto van het staatshoofd, die een grote rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling van Saudi-ArabiŽ op het internationale toneel. Al-Issa heeft het boek teruggetrokken en opnieuw laten drukken.De foto is een kunstwerk van de Saudische kunstenaar Abdullah al-Shehri. "Ik ben de ontwerper, maar ik heb het niet in het boek laten zetten", zegt hij tegen The New York Times. Naar eigen zeggen heeft hij de foto bewerkt, omdat hij archieffoto's doorgaans deprimerend vindt. "Je weet wel, vluchtelingen en oorlog. Dit had het archief nodig. Iets leuks, waardoor het minder deprimerend is."Faisal was in 1945 nog minister van Buitenlandse Zaken. Nog voor zijn aantreden als koning in 1964, maakte hij in 1962 slavernij illegaal in Saudi-ArabiŽ. Ook introduceerde hij de televisie in het land.De kunstenaar vergeleek Faisal voor hij de foto maakte met Yoda, die in de filmserie verantwoordelijk was voor de opleiding van Luke Skywalker. "Faisal was wijs, kalm, en hield goede toespraken", zegt al-Shehri. "Dus vond ik hem lijken op Yoda." Dat Yoda en zijn lichtzwaard allebei groen zijn, net als de vlag van Saudi-ArabiŽ maakte de vergelijking volgens hem af.Zijn kunstwerk maakt deel uit van een serie met foto's van historische gebeurtenissen en Amerikaanse cultuuriconen als Captain America. Hoe de foto in het schoolboek is gekomen, is onduidelijk.