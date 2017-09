Dit beeld lijkt gruwelijk, maar wat is er echt aan de hand?

“Politie, ik heb een dode gezien.”In Green County, Ohio, kreeg de politie plots verschillende oproepen binnen. Er leek een man dood op een oprit te liggen. Als het om een moord ging, was de moordenaar niet bepaald onopgemerkt te werk gegaan, want de garagepoort was besmeurd met bloederige handafdrukken. Eén van de oproepen klonk zo: “Er ligt een man op zijn oprit, met twee grote, bloederige handafdrukken bij het huis. Hij lijkt dood, ik weet het niet, ik ben niet gestopt want ik moest naar mijn werk”. De beller leek duidelijk erg in paniek.De politiemensen repten zich ter plaatse, maar moesten wat groen lachen toen ze zagen wat er werkelijk aan de hand was. De zogenaamde moord leek in het echt gewoon een erg geslaagde Halloweengrap te zijn. Om verdere misverstanden te vermijden, plaatsten ze snel een boodschap op hun Facebookpagina. “Je hoeft de hulpdiensten niet te bellen om een dood lichaam te melden. Feliciteer echter de eigenaar met een fantastische decoratie.”De maker van de decoratie, Joseph Lovergive, verbaasde zich over de commotie. Hij was aan de ene kant blij dat zijn grap wat angstaanjagend was, maar hoopte tegelijkertijd dat niemand erdoor in de problemen kwam. Aan een plaatselijke krant legde hij uit dat zijn familie er altijd erg vroeg bij is met Halloween.