26-09-2017 11:04:13

Ugh, we draaien ook helemaal door met het zogenaamd beschermen van tere kinderzieltjes. En dan helemaal in de hypocriete VS, waar geweld en vechten via shows als Pokémon en Dragon Ball Z wordt verheerlijkt, terwijl ze zo preuts zijn dat elke lange vorm met een dwarslijntje meteen een boycot moet betekenen.Lang geleden, toen ik klein was, werden kinderen nog serieus genomen en niet zo beschermd voor de grote kwade wereld. Zo keek ik naar Beestenbos is Boos, waar bijvoorbeeld muisjes bloedig op een prikstruik gespiest worden . En ik keek met veel plezier naar Alfred J. Kwak, waar Alfred z'n ouders en broertjes en zusjes in de eerste afleveringen door een auto worden overreden. En waar een deel van de afleveringen gaat over Hitler-surrogaat Dolf die niet puur is (want z'n moeder is een merel). Ik vond het geweldig. Kinderen zien niet al die dingen die volwassenen zien, en ze kunnen best wat hebben.