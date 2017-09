65-plussers lopen groot risico op ondervoeding, maar beseffen het gevaar niet

Meer dan één op de drie 65-plussers die nog thuis wonen, is ofwel ondervoed of loopt een groot risico op ondervoeding. “Ze hebben nood aan verrijkt et

24-09-2017 10:21:22 botte bijl

Stamgast



verbaast mij niets, na een hele tijd voor mijn moeder te hebben gezorgd. zij en leeftijdsgenoten in haar omgeving aten steeds minder, en steeds eenzijdiger omdat ze 'dat nieuwerwetse eten' niet bliefden. het laatste tijdje -toen ik praktisch bij mijn moeder inwoonde- heb ik mijn hele creativiteit erop gestort om nog een beetje variatie in haar eten te houden, en haar tot eten te verleiden, wat de opmerking opleverde 'als jij kookt dan moet het altijd maar lekker'

24-09-2017 10:24:03 Emmo

Oudgediende



@botte_bijl:

'als jij kookt dan moet het altijd maar lekker' Quote'als jij kookt dan moet het altijd maar lekker' 't Is nooit goed of het deugt niet... lijkt het wel

24-09-2017 10:41:05 stora

Stamgast



@botte bijl , een mooier compliment kon je toch niet krijgen

