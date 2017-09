13-09-2017 14:27:12

Ik vind het eerder falen van de sluitspier....Daarnaast mis ik wat achtergrond info. is de man speciaal naar de agente toe gelopen om daar vlak voor haar even hard te ruften (in dat geval terechte boete). of is het tijdens een lopend gesprek echt per ongeluk gebeurt. (boete minder terecht. zenuwen kan leiden tot falen van de sluitspier)