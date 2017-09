Warme oliebollen op oudjaarsdag? Niet in de gemeente Twenterand

Ook al heb je een vergunning voor het verkopen van oliebollen, het college steekt er een stokje voor. Oudejaarsdag valt namelijk dit jaar op een zondag. Het verbod geldt, omdat bakkers en muziekverenigingen op deze dag ook geen oliebollen mogen verkopen. Zij krijgen namelijk geen standplaats vanwege de zondag.



Echter ijssalon Bongiorno in Vriezenveen gaat niet akkoord met het verbod. Zij zeggen dat zij in een eerdere vergunning toestemming hebben gekregen voor de verkoop van oliebollen. Wellicht dus toch niet thuis bakken?

Als het lekker is, dan is het dus zondig.

12-09-2017 20:36:37

Hier in het dorp en omgeving is door deze man wel een discussie aan de gang over de zondagsrust. Wel of niet behouden. Zelfmis ik het wel om niet even naar de super te kunnen gaan op zondag. Ik vind het wel weer prettig dat er 1 dag in de week niet met machines geklust wordt.