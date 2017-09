Betrapt! 45km-busje kan 110 km/uur

De politie heeft in Maurik een 45km-busje van de weg gehaald dat wel heel veel harder kon dan toegestaan.De wagen die was omgebouwd tot 'landbouwvoertuig' bleek bij een test van een agent 110 km/uur te kunnen. De bus is daarop voor technisch onderzoek uit het verkeer genomen. Mogelijk wordt hij gesloopt.De bestuurder is op de bon geslingerd.