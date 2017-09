Aanhangertje zand wegbrengen? 420 euro graag

Even op en neer naar de stort om wat zand weg te brengen? Dat kan zeer prijzig blijken. Daar kwam Deventenaar Gerrit ter Schegget achter bij het verbouwen van zijn tuin.Een slordige 420 euro aftikken voor een aanhangertje met zand. Gerrit ter Schegget kwam met zijn buurman voor een grote verrassing te staan toen hij afgelopen weekeinde bij het recycleplein aan de Westfalenstraat wegreed. De buren zijn de tuin aan het verbouwen en hadden zo'n twee kuub zwart zand over waar ze vanaf moesten, toen het idee kwam om dat maar even naar de stort te brengen.Bos,,Dat hadden we beter niet kunnen doen’’, zegt Ter Schegget. Hij heeft er een paar dagen later nog steeds de pee in. ,,Als ik dit had geweten, had ik beter een zeiltje over de aanhanger kunnen spannen en daarna naar het bos kunnen rijden. Dit gaat toch nergens over. Geen wonder dat het zwerfafval in de hele gemeente toeneemt. 420 euro voor een kleine aanhanger zand, dat staat in geen enkele verhouding.’’Per kiloAfvalwerkingsbedrijf Circulus-Berkel waarschuwt mensen na de verontwaardiging van Ter Schegget. ,,Het gebeurt niet vaak dat mensen met een lading zand langskomen”, laat Frederike Klein namens het afvalbedrijf weten. Behalve in Deventer is het bedrijf ook actief in Bronckhorst, Brummen, Doesburg, Lochem en Zutphen. Mensen kunnen hun afval onder andere wegbrengen naar Doetinchem, Doesburg en Zutphen.,,Als er iemand langskomt, proberen we diegene altijd te laten weten dat het wellicht verstandiger is er op een andere manier vanaf te komen. Bij ons betaal je per kilo, het maakt niet uit wat je brengt. Het advies aan mensen die langskomen, is om eerst goed te kijken wat je brengt en bijvoorbeeld op het internet te kijken of het niet beter elders heen gebracht kan worden.’’