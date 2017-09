Acht weken cel voor stelen en vernielen De Goudse (bad)Eend

Een 45-jarige Gouwenaar Robertino J. heeft van de politierechter acht weken cel gekregen (waarvan zes weken voorwaardelijk) voor diefstal en vernieling van een buitenmaat badeend op 23 juni van dit jaar bij café De Goudse Eend. Ook moet hij de caféhouder een schadevergoeding betalen van 740 euro.Camerabeelden laten zien hoe de man in de vroege ochtend van vrijdag 23 juni door de terrasafzetting van het café heen breekt en de grote, gele polyester eend van circa 1 meter hoog meeneemt. De eend werd later zwaar beschadigd en vleugellam teruggevonden op de Goudse Turfmarkt. De eend was beeldmerk van het gelijknamige café en een blikvanger op het terras.De verdachte – een bekende van de politie met een alcoholprobleem – was snel opgespoord. De man (die voorkomt op de Goudse top 60, een lijst van veelplegers) bekende het feit ‘gepleegd uit pure baldadigheid’, maar deed daar nogal laconiek over. De politierechter dacht daar anders over. Hij veroordeelde de man tot acht weken cel (waarvan zes weken voorwaardelijk).Als voorwaarden besloot de politierechter tot reclasseringstoezicht en een leefstijltraining. Als de man zich daar niet aanhoudt, gaat hij alsnog zes weken de cel in. Ook moet hij van de politierechter de caféhouder een schadevergoeding van 740 euro betalen voor vernieling van de eend en de terrasafzetting.