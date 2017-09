Twaalfjarige transgender bedacht zich na 2 jaar en wil weer jongen worden

Een Australische jongen was er jarenlang zeker van dat hij eigenlijk een meisje was. Toch bedacht hij zich twee jaar nadat hij met hormoonbehandelingen was begonnen.



Patrick Mitchell was nog maar twaalf jaar oud toen hij zijn moeder smeekte om oestrogeenhormonen te mogen nemen. Artsen constateerden dat hij genderdysforie had. Dat houdt in dat een persoon een mismatch ervaart tussen zijn biologische geslacht en zijn gender-identiteit.



“Je wil gewoon alles aan jezelf veranderen. Je ziet een meisje en je denkt: ik wil alles doen om ook zo te worden,” vertelt Mitchell aan 60 Minutes. Zijn moeder steunde hem en Mitchell begon aan de behandeling. Hij liet zijn haar groeien en nam hormonen waardoor hij borsten kreeg. Maar twee jaar later bedacht de jongen zich.



Begin dit jaar begonnen leraren hem op school een meisje te noemen en dat zette Mitchell aan het denken. Had hij wel de juiste keus gemaakt? “Ik begon me te realiseren dat ik me eigenlijk wel comfortabel voelde in mijn lichaam. Elke dag voelde ik me beter,” zo zegt hij.



Hij vertelde aan zijn moeder dat hij weer een jongen wilde worden. “Hij keek me aan en zei: ‘Ik weet gewoon niet zeker of ik een meisje ben,'” aldus zijn moeder. Mitchell stopte direct met zijn medicijnen en krijgt een operatie om het borstweefsel te verwijderen.



Hoewel genderdysforie zeldzaam is, krijgen wel steeds meer mensen de diagnose. Waarschijnlijk vanwege de groeiende bekendheid van het fenomeen. Uit een onderzoek onder 10.000 mensen bleek 1 procent in enige mate transgender te zijn.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: