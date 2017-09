Hyenahonden hebben eigen stemsysteem: niezen betekent voor

Van hyenahonden was al bekend dat ze kunnen niezen. Tot nu toe werd gedacht dat ze dat gewoon deden om hun luchtwegen te klaren. Maar recent onderzoek toont iets heel anders aan. Een nies van een hyenahond maakt deel uit van een stemsysteem: hoe meer niezen, hoe groter de kans dat de groep op jacht gaat.De hyenahond, ook wel Afrikaanse wilde hond genoemd, leeft in savannes en licht beboste streken ten zuiden van de Sahara. Van de dieren, ook wel Afrikaanse honden genoemd, is bekend dat het sociale dieren zijn. Ze leven, eten en slapen in een groep. Ook jagen doen ze gezamenlijk. Dat doen ze voornamelijk op middelgrote antilopen, maar ze zijn ook in staat grotere dieren als zebra's en giraffes te doden.Vlak voordat een groep hyenahonden op jacht gaat, houden ze een soort ceremonie, waarin duidelijk moet worden of de jacht daadwerkelijk gaat plaatsvinden. ,,Opvallend was dat de honden niesten terwijl ze zich klaarmaakten om te gaan jagen”, aldus Neil Jordan, één van de onderzoekers.Om erachter te komen waarom de dieren dat deden, bestudeerden de Australische onderzoekers 68 van deze rituelen van vijf verschillende roedels in Botswana. Uit de analyses kwam een duidelijk patroon naar voren: hoe meer hyenahonden hun nies lieten horen, hoe groter de kans dat ze daadwerkelijk op jacht gingen. Een dierlijke vorm van democratie dus.Hoewel hyenahonden sociale dieren zijn, is er wel sprake van een strikte hiërarchie binnen een groep. De kern van een roedel is meestal een dominant paar. Hun niezen bleken zwaarder te wegen dan die van de andere leden van de troep: als zij niesten, waren er minder stemmen van de rest nodig.