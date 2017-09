Te veel ballen in haar tuin: vrouw laat amateurduel op deze wijze stilleggen

Een wedstrijd in de Franse amateurreeksen is het voorbije weekend om een wel héél bizarre reden gestaakt. Vijfenzestig minuten waren we ver in het due

Reacties

07-09-2017 12:28:50 stora

Stamgast



WMRindex: 6.302

OTindex: 782

Dat zal ze leren

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: