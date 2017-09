Chocorevolutie: Zwitsers komen met natuurlijke roze chocola

Een Zwitsers chocoladebedrijf heeft gedaan wat tot nu toe niemand was gelukt: het maken van natuurlijke roze chocolade. Het is de eerste nieuwe chocoladevariant in 80 jaar.Het bijzondere aan de roze chocola, die vandaag is gepresenteerd, is dat het volledig natuurlijk gemaakt wordt. Want kleurstoffen toevoegen kan natuurlijk iedereen.Volgens een woordvoerder van Barry Callebaut, het bedrijf dat de uitvinding heeft gedaan, is er dan ook 10 jaar onderzoek voor nodig geweest om de nieuwe chocosoort te ontwikkelen. Daarbij waren onderzoekscentra in BelgiŽ en Frankrijk betrokken, net als de Duitse Jacobs Universiteit.De truc blijkt hem te zitten in het gebruik van een aantal speciale cacaobonen die worden gewonnen in Ivoorkust, BraziliŽ en Ecuador. Jaren geleden stuitte een medewerker van het bedrijf 'per ongeluk' op de speciale eigenschappen van enkele boonsoorten. Zo ging het balletje rollen.Over hoe de roze chocola precies wordt gemaakt blijft het bedrijf geheimzinnig. Bepaalde moleculen in de bonen zorgen na verwerking voor een unieke kleur en smaak, volgens de zegsman. Daarbij wordt nogmaals benadrukt dat er geen bessen of smaken worden toegevoegd om de roze kleur te krijgen.De roze chocolade is na donkere, witte en melkchocolade pas de vierde 'natuurlijke soort'.Barry Callebaut, die de chocosoort Ruby heeft gedoopt, omschrijft de smaak als 'een spanning tussen bessenfruitigheid en heerlijke soepelheid'. Dat laat nog wel wat ruimte voor interpretatie, maar het product zou in ieder geval niet zoet, melkachtig of bitter zijn.Wat de nieuwe chocoladesoort gaat kosten, zegt de woordvoerder niet te weten. Barry Callebaut levert slechts de ruwe producten aan chocolademakers, die er daarna zelf weer mee aan de slag gaan. Zij bepalen de verkoopprijs.Wel zou er met meerdere prijsstellingen zijn getest, meer wil het bedrijf er niet over kwijt.Voorlopig kun je je waarschijnlijk nog niet laven aan de roze lekkernijen. Normaal gesproken duurt het 6 tot 18 maanden voordat een nieuwe 'innovatie' ook daadwerkelijk de markt bereikt.