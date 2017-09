Je vingerafdruk voor een kop koffie bij Saxion: echt of een grap?

ENSCHEDE - Docenten en medewerkers van Saxion Hogeschool in Enschede gaven deze maandagmorgen opmerkelijk snel hun vingerafdruk af. Met die scan en hun personeelsgegevens zou in de toekomst worden afgerekend en bijgehouden hoeveel koppen koffie iemand op een dag drinkt. Nu nog geldt een vaste maandelijkse bijdrage voor consumpties.In de nieuwe opzet zou bij meer dan de verantwoord geachte vier koppen een koffie-tax gelden en zouden werkneemsters 10 procent extra moeten betalen.Grap met serieuze ondertoonVoor alle duidelijkheid: het ging om een practical joke met een serieuze ondertoon. De Hogeschool wil discussie uitlokken over dilemma's door moderne technologieŽn. 'Get ready for a smart world', heet die campagne.Volgens woordvoerder Menno Bergman (29) was de opzet 'volledig geslaagd'. Veruit de meesten van de bijna 3.000 Saxion-medewerkers in Enschede, Deventer en Apeldoorn stonden, soms morrend en twijfelend, hun vingerafdruk af. Meest gehoorde klacht: hoe kan ik straks nog koffie halen voor de collega's?