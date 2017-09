Auto total loss, maar make up nog in orde

Een 19-jarige vrouw uit AustraliŽ, die onlangs ternauwernood een auto-ongeluk overleefde, zorgt voor verbijstering op Facebook. Alice Brewer wist na het ongeval niet hoe snel ze cosmeticamerk Urban Decay moest bedanken, omdat haar make-up ondanks de klap nog goed zat. ,,Dankzij jullie gaat het beter met mijn make-up dan met mijn botten!''Alice was volgens de Daily Mail samen met haar vriend Joel onderweg naar Phillip Island, waar ze dwergpinguÔns wilden bekijken. Ze kwam frontaal in botsing met een grote auto, die volgens haar zo'n 100 kilometer per uur reed. De wagen van Alice was 'onherkenbaar' en compleet verwoest na de knal, waarbij ook een andere wagen total loss zou zijn geraakt.Alice kwam er naar eigen zeggen van alle betrokkenen het slechtst vanaf. Haar borstbeen en sleutelbeen zijn gebroken. Volgens doktoren heeft het korset dat ze droeg haar leven gered. ,,Ik moest natuurlijk flink huilen, want ik dacht dat ik iemand had vermoord en ik had best veel pijn'', vertelt Alice.Gelukkig was haar make-up nog steeds om door een ringetje te halen, aldus de Australische. Net uit de ambulance en liggend in een ziekenhuisbed liet Alice haar vriend dan ook een foto maken. ,,Ik had een airbag in mijn gezicht gehad en ik heb een hele vette huid'', zegt ze. ,,Toen die foto werd gemaakt, zat mijn make-up al twaalf uur lang.''Alice had na het aanbrengen van haar make-up 's ochtends zogenoemde setting spray gebruikt. Daardoor lijkt het alsof make-up net is aangebracht; kennelijk ook na een zwaar ongeluk. Cosmeticamerk Urban Decay had wel een bedankje verdiend, vond Alice.Ze plaatste het kiekje dat haar vriend had gemaakt op Facebook. ,,Mijn make-up zit nog op zijn plek'', schreef ze erbij. ,,Ondanks een airbag recht in mijn gezicht. Niet zo'n flatterende foto, maar ik kwam net uit de ambulance op de spoedeisende hulp.''De foto kreeg in korte tijd 12.000 likes en het regende verbaasde reacties. ,,Oh mijn god'', schreven velen. De 'recensie' van Alice bleek bovendien goede reclame; veel mensen zeiden een fles spray (Š ongeveer 27 euro) te willen hebben.Alice, die volgende week nog onder het mes moet, plaatste het bericht enigszins met voorbedachten rade. ,,Ik hoop dat ze me een pakket sturen, zodat ik mijn blauwe plekken en littekens kan verbergen'', zegt ze.De tiener, die een tussenjaar gaat nemen en daarna wil studeren om dokter te worden, noemt make-up overigens een hobby. ,,Mijn belangrijkste tip is om dingen te mengen tot je arm pijn doet.''