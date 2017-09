Peuter valt in waterput en zit tien uur vast op 45 meter diepte

Een Chinese peuter is zaterdag in een 45 meter diepe waterput gevallen toen hij met zijn grootouders op pad was. Het ongeval gebeurde 's morgens in Xi'an, bekend van het zogenoemde terracottaleger. Er waren tien grote graafmachines nodig om het kind van bijna twee jaar oud te redden.Het was een gat van amper 30 centimeter diameter waar de peuter in was verdwenen. Daardoor moesten reddingswerkers graafmachines laten aanrukken om het kind te bevrijden. Terwijl er zuurstof in het gat werd gepompt en water en voedsel werden neergelaten, gingen die aan de slag. Zijn ouders bleven de hele tijd zijn naam roepen zodat hij wakker zou blijven.Tien uur later werd het kind met behulp van een touw bevrijd. Er was intussen een gigantische put gegraven en de waterbuis was horizontaal gelegd, zodat het kind er makkelijker uit zou kunnen. Halverwege gooide een modderstroom nog even roet in het eten, maar dat gaf maar even oponthoud. Het jongetje herstelt momenteel in het ziekenhuis. Hij heeft geen levensbedreigende verwondingen.