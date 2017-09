Tip van de fietsendief: Zo vermijd je dat je fiets gepikt wordt

Als je geen zin hebt in zware kabels en dure sloten en je wilt toch niet dat je fiets wordt gestolen heb je misschien iets aan deze tip van een Groningse fietsendief. Hij gaf zijn raad op het blog Sikkom.nl. Hij raadt aan om je fiets met het ingebouwde fietsslot vast te zetten bij het ventiel. Dieven breken immers vaak de standaard af die ze vervolgens gebruiken als een koevoet om het slot open te breken. “Zelfs dure sloten zijn met deze techniek binnen tien minuten gekraakt,” weet de ex-fietsendief. De manier om dit tegen te gaan, is erg simpel: “Zet je fiets op slot bij het ventiel.”Als ze dan het slot willen breken, dan slopen ze ook het ventiel. Omdat een fiets met een lekke achterband en kapot ventiel ook voor fietsendieven onverkoopbaar is, laten ze hem staan. Het werkt echt.