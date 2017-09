Joyrider (14) rijdt kebabzaak binnen

Een veertienjarige jongen uit Zandvoort is in de nacht van donderdag op vrijdag met de auto van zijn ouders een kebabzaak in zijn woonplaats binnengereden. Een medewerker van het restaurant raakte daarbij gewond.Aan de crash ging een achtervolging door de politie vooraf. De jonge automobilist viel op door zijn rijgedrag. Toen de politie een stopteken wilde geven, reageerde hij niet en ging er vandoor. Op de Zeestraat verloor hij de macht over het stuur waarna hij via een plantenbak, een geparkeerde scooter en een terras de kebabzaak binnenreed.In de zaak en op het terras waren personeel en klanten aanwezig. Een medewerker raakte gewond toen hij over de toonbank moest springen om de auto te ontwijken. Hij viel daarbij in een trapgat. De schade aan de zaak is groot.De tiener en een passagier wisten te ontsnappen, maar de politie kon de veertienjarige snel oppakken. De andere passagier wordt nog gezocht.