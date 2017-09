Chimpansee doorgrondt steen-papier-schaar in 307 pogingen

Chimpansees doen net zo lang over het doorgronden van de regels van steen-papier-schaar als een vierjarig mensenkind. Dat zeggen onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift Primates.De onderzoekers baseerden hun conclusies op experimenten met zeven chimpansees. Gemiddeld kostte het de apen 307 trainingssessies om het spel te begrijpen.Steen-papier-schaar is een simpel spel dat met de hand gespeeld wordt om te loten. Met handgebaren worden de drie tekens uitgebeeld, waarbij iedere combinatie van gebaren een andere winnaar oplevert. Steen is sterker dan schaar, schaar is sterker dan papier maar papier is sterker dan steen.Het spel is lastig, omdat de drie keuzes geen logische rangorde hebben. In plaats daarvan is het afhankelijk van context (papier wint van steen, terwijl steen wint van schaar en schaar wint van papier). Het leggen van zulke dwarsverbanden is een teken van intelligentie.De chimpansees leerden op een beeldscherm de eerst per combinatie welk gebaar sterker is. Toen de apen de winnaar per combinatie hadden geleerd, kregen ze de gebaren willekeurig door elkaar heen.Uiteindelijk slaagden de apen voor de test. Ze leerden beter te presteren dan het toeval. Toch bleken de dwarsverbanden lastig voor de chimpansees; gemiddeld presteerden ze slechter op de combinatie schaar-papier dan op de combinaties papier-steen en steen-schaar.Ter vergelijking legden de onderzoekers legden de opdracht ook voor aan 38 peuters en kleuters. Vanaf vierjarige leeftijd waren de kinderen in staat het spel te doorgronden. Volgens onderzoeker Jie Gao betekent dat dat de chimpansees net zo goed presteerden als een kind van gemiddeld vier jaar oud.Wel hadden kinderen het spel sneller door dan de chimpansees, gemiddeld al na vijf keer. Ook maakten kinderen ouder dan vier minder fouten dan de apen.