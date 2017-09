Studente kreeg per ongeluk bijna 1 miljoen en shopte het bijna op

850.000 pond. Maar liefst 925.000 euro. Zo veel geld stond er plots op de rekening van een 27-jarige studente. Een vergissing van de universiteit, wan

03-09-2017 12:47:40

Hoe is ze op de universiteit terecht gekomen? Slim is ze niet want dan had ze panden of goud enz. gekocht die ze had kunnen verkopen met winst en ook het achterlaten van een bonnetje?? was een domme zet.



Het zal i.i.g. wel een makkelijke studie geweest zijn.