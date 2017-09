Spoorloos na diefstal: fel-oranje hijskraan van 18 meter

"U zult het misschien niet geloven..." Zo begint een opsporingsbericht van de politie Dordrecht op Instagram. De politie vraagt daarin aandacht voor een opmerkelijke diefstal van een 18 meter lange hijskraan. Want tot nu toe ontbreekt nog elk spoor. Ook is de grote vraag: wat zijn de dieven met het enorme voertuig van plan?De kraan, met een waarde van ruim een miljoen euro, is eigendom van het bedrijf Hovago in Dordrecht. Hij werd 2 nachten geleden gestolen van een hijskraanstalling aan de Mijlweg. Algemeen directeur Marcel Riemslag baalt er flink van. "De hijskraan zou over een maand worden verhuurd in Amerika. Dit betekent een flinke schadepost."Bij de diefstal is het gietijzeren contragewicht van 96.000 kilo overigens achtergebleven. Dat maakt de kraan voor nu onbruikbaar. "Ik vermoed daarom dat de hijskraan is gestolen voor onderdelen", zegt Riemslag. "Of ze vinden hem binnen een paar dagen terug, of je hoort er nooit meer van."Riemslag heeft veertien jaar geleden voor het laatst een vergelijkbare diefstal meegemaakt. "Het gebeurt niet vaak, maar dat moet ik afkloppen."