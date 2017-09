02-09-2017 17:49:41

Zo lees ik de meeste etiketten. Staat eri iets onzinnigs op of een vage belofte, dan weet je dat er iemamd verwacht dat mensen daar in trappen. Helaas gebeurt dat ook.Hetzelfde met de e-nummers. Daar zijn veel mensen bang voor. Maar werkelijk alles heeft een e-nummer. Als je allergisch bent wel hndig want je kan dan in een lijst met ingredienten in een vreemde taal, het e-nummer lezen en het artikel laten staan als "jouw" e-nummer er in staat.Het tegenovergestelde gebeurt me ook wel eens. Ik vind moerbessen lekker en dranken als C'hi en Xi. Helaas in NL niet meer te verkrijgen. Hun slogan had ook een of ander gezondheidsdingetje. Waardoor mensen er ineens van overtuigd waren dat ik die onzin geloofde. Nee, ik vind het gewoon lekker. Ik ga niet iets wat ik lekker vind laten staan wegens een of ander onzinnig etiket. (andersom gebeurt natuurlijk wel, naar eigen inzicht.