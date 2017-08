Foutje: medewerker gemeente Tiel doet compleet bouwarchief door de versnipperaar

Een pijnlijke fout van een medewerker van het gemeentearchief van Tiel: diegene heeft het hele bouwarchief van 1945 tot 2010 door de papierversnipperaar gedaan.



Omroep Gelderland schrijft dat het gebeurde nadat alle bestanden van het archief waren gedigitaliseerd. Maar het archief is verplicht om de bouwvergunningen op papier te bewaren. En de scans zijn zwart-wit, waardoor alle kleur op de bouwtekeningen niet meer te zien is.



Het gaat om zo veel papier, dat de medewerker waarschijnlijk lang bezig is geweest met het versnipperen. "Dat draai je niet op een dagje weg", zegt de verantwoordelijke wethouder tegen de regionale omroep.



De gemeente heeft melding gemaakt van het voorval. Volgens de wethouder heeft de gemeente 'passende maatregelen' getroffen tegen de medewerker. Of dat betekent dat diegene is ontslagen, wil de wethouder niet zeggen.



Het 'foutje' gebeurde eind vorig jaar, maar werd nu pas aan het college gemeld.

Reacties

31-08-2017 18:18:01 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 4.152

OTindex: 6.851

Quote:

Een pijnlijke fout..

Ach het is vooral pijnlijk voor de medewerker, want die moet weer een oplossing gaan bedenken. Ach het is vooral pijnlijk voor de medewerker, want die moet weer een oplossing gaan bedenken.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: