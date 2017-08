Geloofwaardiger dat orkaan Harvey straf is van God voor homo’s dan dat het gevolg is van klimaatverandering

Het werd de voorbije dagen al een paar keer aangehaald: is de klimaatverandering mee de oorzaak van superstorm Harvey die momenteel het zuidoosten van

Een storm in mijn tienerjaren kwam omdat abortus werd toegestaan in de wet. Nederland zou vergaan. Gelukkig valt dat wel weer mee. OT te gek voor woorden natuurlijk dat je zoiets nog geloofd. God schept zelf de mens (zeggen ze) , als ie er zo een probleem mee heeft dan moet ie maar andere mensen maken.

"Iedereen weet toch dat onze platte aarde in zijn hele 6000-jarige bestaan altijd een stabiel klimaat heeft gehad? Hoe zou dat dan nu ineens kunnen veranderen? Dat is toch niet logisch? Nee, het kan haast niet anders: God is boos. Alle andere steden en landen met homoseksuele bestuurders zijn tenslotte ook getroffen door rampen."