Hallo Jumbo, wij komen even duizend bierkratjes inleveren

Drie jaar lang gezelligheid in de Keet Marshoek zorgde gisteren voor een hoop werk bij supermarkt Jumbo in Dalfsen. De opgespaarde lege bierkratten werden namelijk ingeleverd. Meer dan duizend in totaal. ,,Dit hadden we nog nooit meegemaakt.’’Supermarkteigenaar Ronald Kamphuis kijkt er een dag later nog altijd met verwondering op terug. ,,Natuurlijk worden er weleens veel kratjes ingeleverd na een feestje. Maar dit… dit was echt uniek.’’Kamphuis werd enkele dagen geleden gebeld met de vraag of zijn supermarkt ruim duizend bierkratten kon innemen. ,,Eerst wist ik nog niet met wie ik te maken had en was ik sceptisch. Waren de kratten misschien gestolen? Maar toen bleek dat het om de Keet Marshoek ging wist ik genoeg.’’Daar waar de keet eerder al nul op het rekest kreeg van de Albert Heijn, Sligro én Heineken, ging Jumbo Kamphuis de uitdaging wél aan. Maandag 28 augustus werd als afleverdag afgesproken - 'dan is het niet zo druk' – en per dieplader achter een tractor werden de bierkratten naar de supermarkt vervoerd.Met vier man werden de kratten – 869 mét flesjes en 155 zonder – overgeheveld naar de daarvoor bedoelde containers. Inleveren via de flessenautomaat was geen optie. ,,Dan waren ze wel twee of drie dagen bezig geweest’’, lacht Kamphuis. ,,Nu duurde het ongeveer twee uur.’’ Dat was inclusief enige vertraging doordat er niet genoeg lege containers beschikbaar waren. Uiteindelijk werden er 45 gevuld die per vrachtwagen direct richting distributiecentrum en Heineken gingen.En de opbrengst? 3.620 euro en 14 cent, dat keurig werd overgemaakt. ,,Daar gaan we wat moois mee doen’’, laat een van de keetleden weten. ,,Het plan is om een jacuzzi aan te schaffen. En we drinken er natuurlijk weer wat biertjes van de komende tijd.’’ De leegte die bij de keet achterblijft is wel behoorlijk, aangezien de kratten als een heuse aanbouw werden bewaard.Om niet direct weggezet te worden als alcoholisten willen de ex-eigenaren hun 1024 kratten nog wel graag in perspectief plaatsen. ,,Berekend over de afgelopen drie jaar en het aantal mensen gaat het uiteindelijk om ongeveer één flesje per persoon per dag.’’