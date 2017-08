Texaanse hond Otis opeens beroemd: Alsof hij op een missie is

Hond Otis is sinds een paar dagen een beroemdheid in het Amerikaanse Texas. Een foto van de hond met een zak eten in zijn mond wordt door Amerikanen massaal gedeeld op sociale media. "Ik vond het zo schattig."Texas heeft al dagen te maken met de tropische storm Harvey. Om de storm te ontvluchten hebben veel Texanen hun huis verlaten. Zo ook de baasjes van Otis. De hond is van de 5-jarige Carter en zijn ouders. Otis werd tijdelijk ondergebracht bij opa Salvador Segovia in het plaatsje Sinton. Daar verbleef hij in de afgesloten achtertuin, met eten en drinken.Waarschijnlijk was de hond bang geworden door de storm, want vrijdagochtend was Otis nergens meer te bekennen. "Ik had overal gezocht, maar ik had geen idee waar hij was", vertelt Salvador aan the Washington Post.Een dag later werd de hond opgemerkt door de Amerikaanse Tiele Dockens. Ze kwam een kijkje nemen bij de huizen van geŽvacueerde vrienden en familieleden, toen ze Otis moederziel alleen over straat zag lopen. In zijn bek had hij een flinke zak hondenvoer. "Het lijkt alsof hij op een missie is", vertelt Dockens. "Ik vond het zo schattig."Ze plaatste een foto van Otis op Facebook met de hashtag 'refugee' (vluchteling). Het bericht werd tienduizenden keren gedeeld en Otis werd al snel een online beroemdheid. Dockens volgde de hond, die inmiddels op de terugweg was naar het huis van Salvador. "Ze vroeg of het mijn hond was", zegt Salvador. "Toen ik me omdraaide, zag ik Otis aan komen lopen met een zak eten."Salvador denkt dat Otis de zak met voer 'gestolen' heeft. "Hij is een slimme hond en weet wel waar hij zijn eten vandaan moet halen."