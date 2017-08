Gemeente Zwolle stuurt gelukkig getrouwde vrouw brief: U bent gescheiden

Laurien de Jonge-Nijsingh keek zaterdag wel heel verbaasd op toen zij een brief van de Gemeente Zwolle opende. Volgens de gemeente was de gelukkig getrouwde vrouw net gescheiden en of ze nu haar meisjesnaam weer wilde aannemen?De Jonge, ‘Niet gescheiden, in september 3 jaar heel gelukkig getrouwd!’, plaatste een verontwaardigd bericht op de Facebookpagina van de gemeente Zwolle: ,,Ik weet niet wat jullie bezielt gemeente Zwolle, maar slechter dan dit kan écht niet!!!”