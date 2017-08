Hun vriendschap verwaterde omdat de post er vijf jaar over deed een huwelijksuitnodiging te versturen

Vijf jaar geleden was Donna er het hart van in dat haar goede vriend Chris niet was komen opdagen voor haar trouwfeest. Ze besloot hem er niet op aan

Reacties

28-08-2017 18:10:03 stora

Stamgast



Zo'n dikke vriendschap was het ook niet als dat moet afhangen van een uitnodiging.

28-08-2017 18:14:40 Sjaak

Moderator



Die nodigen elkaar ook strak om en om uit om op bezoek te komen en vergeet iemand dat een keer, dan koken de rapen alweer. Van die types.

