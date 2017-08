Schelden is teken van intelligentie

Uit nieuw onderzoek blijkt dat mensen die veel vloeken en tieren een grotere woordenschat hebben en intelligenter zijn dan mensen die dat niet doen.



Ben jij als het op vloeken aankomt een ware kapitein Haddock en schud je de gepeperde krachttermen zo uit je mouw? Dan trek jij aan het langste eind.



Uit nieuw Amerikaans onderzoek blijkt namelijk dat een groot, kleurrijk arsenaal aan scheldwoorden een teken is van intelligentie, taalgevoel en een goed ontwikkelde woordenschat. Dat is vast precies het tegenovergestelde van wat je moeder tegen je zei.



Scheldwoorden duiden op intelligentie

De twee psychologen achter het onderzoek, Kristin L. Jay van het Marist College en Timothy B. Jay van het Massachusetts College of Liberal Arts, hebben 60 personen met uiteenlopende achtergronden onderzocht, en de conclusie is glashelder:



Mensen die veel krachttermen en scheldwoorden gebruiken, hebben over het algemeen een veel groter en beter ontwikkeld vocabulaire dan anderen, wat een teken is van een verhoogde intelligentie.



De uitzondering is echter het gebruik van seksueel laatdunkende taal over anderen vooral vrouwen. Dat duidt volgens de onderzoekers niet op intellect, maar juist op het tegenovergestelde.



De grofgebekte proefpersonen hadden niet alleen een aantoonbaar grotere woordenschat. Ze konden hun taalgebruik ook veel beter afstemmen op hun gesprekspartners en gaven over het geheel genomen blijk van een groter gevoel voor talige interactie met hun omgeving.



Anders gezegd: hoe meer je scheldt, hoe slimmer je bent en hoe beter je met allerlei mensen kunt praten.



Dus de volgende keer dat iemand zegt dat je je mond moet gaan spoelen, kun je gerust je schouders ophalen in de wetenschap dat jij toch de slimste bent.

