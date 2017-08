12-jarige agent in de dop spoort vermiste demente vrouw op

Een vermiste, dementerende vrouw is teruggevonden door een 12-jarige jongen. Nadat zijn vader een Burgernet-oproep kreeg, ging het kind op onderzoek uit.



De jongen fietste door de wijk en vond na enkele straten iemand die aan het signalement voldeed. Hij sprak de oude vrouw aan en vertelde haar dat ze gezocht werd door de politie. Daarna bracht hij de vrouw naar haar huis.



De politie Aalsmeer zocht na de succesvolle zoekactie contact met de jongen, schrijft NH Nieuws. "Wij hebben hem verteld wat voor geweldig werk hij had gedaan en hoe trots wij op hem waren," schrijft een agent op Facebook.



De jongen kreeg ook een rondleiding en hij mocht een politieauto van dichtbij bekijken. De 12-jarige vertelde daar dat hij later bij de politie wil werken.

Reacties

28-08-2017 09:55:45 mithe

Senior lid

WMRindex: 235

OTindex: 3

Wnplts: Dordrecht













28-08-2017 10:08:02 allone

Stamgast



WMRindex: 29.339

OTindex: 59.021

.. mooi dat hij meteen op pad ging, dat hij ook nog succes had, en goed dat de politie hem daar ook op een leuke manier voor bedankte..

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: