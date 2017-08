Plafond lekt honing: bewoners ontdekken gigantische bijennest

Het was een Brits stel al eerder opgevallen dat hun woning erg populair was bij bijen. Toen er plotseling honing uit het plafond drupte, gingen ze toch maar eens op onderzoek uit. Wat bleek: een immens bijenvolk had in het plafond een imposant nest gebouwd.De bijen hadden het, volgens The Mirror, prima naar hun zin in de 18e eeuwse woning in Leicester. De bewoners kwamen al tijden niet meer op zolder en dat gaf de bezige diertjes alle tijd en ruimte om aan een mooi stulpje in de vloer te werken.Lange tijd ging dat goed, tot de bewoners die anoniem willen blijven een plakkerige substantie in de fittingen van hun lampen vonden. Ook in de badkamer drupte zoetig spul. Het bleek honing te zijn. Er werd vervolgens een gat het plafond gemaakt en daar bleek een gigantisch nest te zitten.Het paar deed een beroep op hun verzekering en uiteindelijk werd het bijenvolk verwijderd en het plafond gerepareerd.