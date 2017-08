God Save the Queen veel te hoog gegrepen voor Libische kapel

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson is op bezoek in LibiŽ. Zoals gebruikelijk bij een bezoek van buitenlandse vertegenwoordigers, hadden de Libische autoriteiten in Benghazi een plechtige ontvangst voorbereid. De rode loper was uitgerold, er waren vlaggen gehesen en een blaaskapel bracht het Britse volkslied ten gehore. Of nou ja... iets wat daarvoor door moest gaan. Oordeel zelf: Filmpje De reactie van Johnson is niet vastgelegd. Hij heeft er tegenover journalisten ook niets over gezegd, al zullen er achter de schermen ongetwijfeld grappen zijn gemaakt.Johnson is twee dagen LibiŽ. Hij is de eerste westerse politicus die een bezoek brengt aan generaal Haftar, die regeert in het oosten van het land en lak heeft aan de door de VN erkende eenheidsregering in de hoofdstad Tripoli. Johnson heeft de rivalen opgeroepen om samen te werken.