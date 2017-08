Ik belde mijn baas en zei: je ziet me niet meer terug

De 53-jarige Mavis Wanczyk is de winnares van de grootste prijs die ooit op één lot is gevallen in de VS. Het prijzengeld is bruto bijna 650 miljoen euro. Wanczyk belde haar baas met de woorden: "Je ziet me niet meer terug."Ze kiest ervoor om de prijs in de loterij Powerball in een keer te laten uitkeren. Dat betekent dat ze, na aftrek van de belastingen, 284 miljoen euro op haar bankrekening kan verwachten. Winnaars kunnen er ook voor kiezen om het prijzengeld gespreid over vele jaren te laten uitbetalen, dat levert uiteindelijk meer op.Maar Wanczyk zit er evengoed warmpjes bij. Haar vermogen is groter dan het bruto binnenlands product van kleine landen als Micronesië (273 miljoen euro) of de Palau-eilanden (248 miljoen euro).De avond van tevoren verzuchtte ze nog tegen een collega: "Ik word het toch niet. Het is gewoon een onzinnige droom." Ze heeft 32 jaar op de administratie gewerkt van een ziekenhuis in Springfield. Een maand geleden schreef ze op Facebook dat ze toe was aan vakantie. "En met vakantie bedoel ik dat ik een nieuwe baan zoek. Op een strand. Met rum."Wanczyk had vijf loten gekocht: twee met automatisch gegenereerde nummers, en drie met nummers die ze zelf had bedacht. Het winnende lot bestond uit verjaardagen van haar gezin.De prijs die ze heeft gewonnen is de twee na hoogste loterijprijs die ooit is uitgekeerd. In 2012 viel er in de loterij Mega Millions een prijs van 555 miljoen euro, maar die moest door drie mensen worden gedeeld.Het record is een prijs die ook viel in de Powerball-loterij. In januari 2016 konden drie gelukkigen 1,3 miljard euro verdelen.