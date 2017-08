Macron besteedde al 26.000 euro aan make up

In de eerste drie maanden als president besteedde de nieuwe Frans president Macron al 26.000 euro aan make up, die hem er zo natuurlijk mogelijk moet laten uitzien. De Franse zijn boos en maken grappen, vooral omdat Macron als een houwdegen budgetten van allerlei anderen aan het korten is. Hij wordt steeds minder populair en dit gaat zeker niet helpen.De reactie van het Élysée ook niet: ze beloofde dat ze een make up artiest in vaste dienst zullen nemen, dat is goedkoper dan een freelancer.