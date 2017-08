Celstraf voor malafide loterij-programmeur

Een Amerikaanse programmeur is tot een lange gevangenisstraf veroordeeld wegens het manipuleren van de loterij-software, die hij mede ontwikkelde. Daarmee vergrootte hij zijn eigen winkansen.



Dat meldt persbureau Associated Press vandaag. De 54-jarige man zorgde ervoor dat de software op bepaalde dagen een verhoogde kans had op het trekken van bepaalde nummers.



Door daar vervolgens op te gokken, verdiende de programmeur uiteindelijk 2,2 miljoen dollar aan prijzengeld. Hij deed dat niet alleen, maar samen met vrienden en familie.



Mettertijd rook zijn opdrachtgever onraad en werd hij gesnapt. Hoewel de man een celstraf heeft gekregen van 25 jaar, zit hij er waarschijnlijk 'maar' 3 4 jaar van uit. Wel moet hij ook nog de miljoenen terugbetalen die hij de loterij nog verschuldigd is.

