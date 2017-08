Deze man betaalde 99 cent voor een zak lucht van McDonalds

Bij McDonald's kan je kiezen wat je op je burger wilt, maar ook wat je niet wilt: geen augurk, geen saus, geen ui. Een man uit Engeland ging daar iets te ver in en verwijderde ook het broodje en de burger. Uiteindelijk betaalde hij aan de kassa 99 cent voor een lege zak van McDonald's. En niemand begrijpt waarom.Wie op dieet wil, kan naar McDonald's om er verse lucht te kopen. Twitter-gebruiker @AriKuyo bestelde een cheeseburger zonder vlees, zonder broodje, zonder saus, zonder ui, zonder augurk en zonder kaas. Hij betaalde aan de kassa 99 cent voor een lege zak. Hilarisch en bizar tegelijk.Hoe hij op het idee kwam? "Ik wilde zeker zijn dat er geen augurk op zat en besefte dan dat ik elk ingrediŽnt kon verwijderen, en natuurlijk heb ik dat geprobeerd." De tweet werd ondertussen al meer dan 55.000 keer geretweet. Wie nog een absurd dieet zoekt en niet kan weerstaan aan McDonald's kan dus vanaf nu ook gewoon een zakje McDo-lucht kopen of zoals sommige Twitter-gebruikers het noemen: de 'nothing-burger'.@Arikuyo heeft geen foto genomen van de kassier "Ik ga geen foto nemen van iemand die ik nog nooit heb ontmoet!" Maar hij kon wel bevestigen dat de kassier heel verward was. Terwijl de jongeman vertrok hoorde hij de kassier het aan zijn collega's vertellen. Op Twitter is alvast iedereen even verbaasd over het feit dat die kassier wel degelijk 99 cent heeft durven vragen.